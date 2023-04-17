Приставы заставили бывшего заключенного провериться на туберкулез в Хабаровске Фото: УФССП России по Хабаровскому краю

Приставы Хабаровска заставили провериться на туберкулез бывшего заключенного. По закону, он должен был сделать это в течение первых двух лет после освобождения из колонии. Но он пренебрег правилами.

- Это нарушало права неопределенного круга лиц на охрану здоровья, так как создавало опасность распространения туберкулеза в случае приобретения должником данного заболевания, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Приставы завели производство, предупредили об этом мужчину. Он проигнорировал специалистов, поэтому с него взыскали пять тысяч рублей исполнительского сбора. Только после этого хабаровчанин отправился к врачам. Ему выдали справку, которую бывший заключенный показал приставам.

Ранее судебные приставы выдворили из Хабаровского края и ЕАО 192 иностранца. Причиной тому стало нарушение ими правил проживания в России.

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