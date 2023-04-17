Развитие инфраструктуры Октябрьского района обсудил с главой губернатор ЕАО Фото: правительство ЕАО
В правительстве Еврейской автономной области обсудили развитие социальной инфраструктуры Октябрьского района. С главой муниципалитета, Мариной Леоновой, встретился губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.
Сейчас в нескольких населенных пунктах области разрабатывают документацию по строительству объектов. В Октябрьском районе в этом году благоустроят парк «Амур» в селе Амурзет. В конце прошлого года юные спортсмены попросили оборудовать здесь хоккейную коробку. Также в селе Ручейки заканчивается строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта.
- В работе проектно-сметная документация на капитальный ремонт школ в селах Амурзет и Екатерино-Никольское. Контракты на разработку документов уже заключены. По итогам будет приниматься решение о проведении работ и определении источников финансирования, - рассказали в правительстве ЕАО.
По словам главы региона, такую работу нужно проводить качественно и в положенные сроки, а также контролироваться руководством района, главами сел и депутатами.
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