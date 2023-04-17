Закон о социальном заказе начал работать в Хабаровском крае Фото: правительство ЕАО

В Хабаровском крае заработал закон о социальном заказе. Систему его внедрения обсудили 17 апреля на оперштабе в правительстве.

- В нашем регионе более 450 тысяч получателей различных соцуслуг. Правительство края в полном объеме выполняет свои социальные обязательства. Под это развернута серьезная инфраструктура, выделяются ежегодно существенные суммы финансирования. В 2022 году на социальную поддержку направлено почти 38 миллиардов рублей, – сказал Михаил Дегтярев.

Многие годы оказание таких услуг базируется в учреждениях региона и его районов. Также в этой сфере работают социальные предприниматели и некоммерческие организации. Их поддерживает правительство. Например, в этом году субсидии только для НКО, которые специализируются на защите отдельных категорий людей, составляют больше 31 миллиона рублей.

Новым этапом в этом направлении стал закон о социальном заказе. Благодаря ему открывается доступ к услугам за бюджетные деньги негосударственным поставщикам. Благодаря этому получится расширить возможности социальной сферы, ведь заходить сюда НКО будут активнее.

По обращению губернатора регион включили в число пилотных. Закон будет распространяться также на туризм, образование, здравоохранение, физкультуру и спорт и занятость населения. За координацию работы будет отвечать Евгений Никонов, зампред правительства по соцвопросам.

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