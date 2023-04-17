Заниженные надбавки платили медикам в ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

В Еврейской автономной области прокуратура со специалистами департамента по труду и занятости начала проверку из-за жалобы врачей скорой помощи на низкие федеральные надбавки. Обращение появилось в одном из СМИ.

- По результатам проверки департаментом по труду и занятости населения правительства ЕАО установлено, что начисление надбавок за интенсивность и высокие результаты работы в ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» не соответствовало положению об оплате труда, действующему в учреждении, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

В адрес главврача станции выдали предписание. Согласно ему, руководитель должен устранить нарушения. А пока прокуратура контролирует фактическую выплату надбавок медикам.

Напомним, в Хабаровском крае приговор вынесли лесничему. Он брал немалые взятки. Общая сумма составила два миллиона рублей.

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