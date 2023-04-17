Почти миллион рублей зарплаты не получили сотрудники управляйки в Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

Двое сотрудников управляющей компании в Магадане восемь месяцев не видели свою зарплату. Получить деньги им помогли приставы.

В Ягодинском районе УК не выплатила работникам 957 тысяч рублей. В дело вмешались приставы. Они взыскали эту сумму со счетов компании.

У должника арестовали офисную технику, запретили проводить регистрационные действия с автомобилем, обратили взыскания на банковские счета. Также его предупредили об уголовной ответственности, если он добровольно не вернет честно заработанные подчиненными деньги.

- В результате источником взыскания задолженности стал банковский счет предприятия. При поступлении на счет денежных средств задолженность по исполнительным производствам была списана в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Магаданской области.

Сейчас дело прекратили. Деньги отправили на счета работников.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.