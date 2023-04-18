Исчезла без следа: уроженку Хабаровского края, пропавшую во время путешествия, ищут 13 лет в ЕАО

Полиция просит о помощи жителей ЕАО с поиском пропавшей без вести женщины Фото: УМВД России по ЕАО

Правоохранители просят неравнодушных жителей ЕАО, Хабаровского края и других регионов о помощи в поисках пропавшей Яковлевой Вероники Александровны. Женщина была объявлена в федеральный розыск после того, как пропала в 2010 году. Что с ней сейчас, и где она может находиться, никому не известно.

13 лет назад Вероника Яковлева отправилась в Греческую Республику по туристической путевке. Когда пришло время возвращаться домой, пропавшая не вышла на связь. За годы после исчезновения она ни разу не въезжала на территорию России. Ни родные, ни близкие не знают, где сейчас может находиться женщина.

Полиция ЕАО публикует приметы Вероники Яковлевой:

- дата рождения: 15 июня 1980 года (42 года);

- рост 170 сантиметров;

- худощавое телосложение;

- волосы прямые, темно-русые, длинные (ниже поясницы), заплетает в косу;

- глаза зеленые.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Яковлевой Вероники Александровны, или знает, что произошло с женщиной, просят связаться с правоохранителями по номеру 8 (42622) 92-6-00 или по телефону доверия - 128. Полиция гарантирует анонимность.

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