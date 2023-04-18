Сбежавшая преступница: полиция ЕАО ищет 37-летнюю жительницу Биробиджана

УМВД по ЕАО ищет женщину, которая скрылась от следствия в Биробиджане Фото: УМВД России по ЕАО

Полиция обращается к жителям ЕАО с просьбой о помощи в поиске сбежавшей 37-летней Фишман Наталии Борисовны. Она подозревается в нескольких эпизодах мошенничества в крупном размере.

Наталия Фишман стала фигуранткой уголовного дела, но во время следствия она сбежала. Сейчас уроженку и жительницу Биробиджана разыскивают на территории всей ЕАО.

- Лиц, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемой, либо видевших ее, просьба сообщить по номеру 8 (42622) 92-6-00 или по телефону доверия - 128. Анонимность гарантируется, - обратились к жителям ЕАО сотрудники областного УМВД России.

Напомним, полиция также просит людей о помощи в поисках пропавшей 13 лет назад Яковлевой Вероники Александровны. Она выехала из России в 2010 году по туристической путевке, но домой так и не вернулась.

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