Штрафы до 800 тысяч или уголовка: поджигателей будут сурово наказывать в Хабаровском крае

37 ландшафтных пожаров произошло за выходные в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Погода в Хабаровском крае на предыдущей неделе способствовала снижению количества природных пожаров. Несмотря на это только за выходные спасатели потушили 37 возгораний сухой травы. Чтобы сократить число ЧС в регионе, сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические рейды, рассказывая жителям об опасностях пала сухостоя и неаккуратного обращения с огнем.

- За прошлую неделю специалисты провели 103 рейда. В крае сформировано 22 контрольно-патрульные группы. Также для мониторинга обстановки применяются беспилотники. Группы каждый день проверяют все обнаруженные термические аномалии. Ведется работа как по установлению поджигателей, так и собственников земель, допустивших зарастание своих участков травой. За прошедшую неделю было выявлено 44 пожароопасные территории. Установлены собственники этих участков. Данные направлены в комиссии для привлечения виновных к ответственности, - сказал Николай Гасендыч, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, в Хабаровском крае установлен особый противопожарный режим. Пока он действует, к нарушителям применяются особые меры наказания. Это может быть штраф в размере 10-20 тысяч рублей для физлиц, 30-60 тысяч для должностных лиц и 400-800 тысяч для юрлиц. В особых случаях, когда пожар нанес существенный ущерб имуществу, лесному фонду или здоровью людей, виновных могут привлечь к уголовной ответственности.

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