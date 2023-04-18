Забил ногами до смерти: вахтовик безжалостно запинал коллегу на Колыме

Мужчине, убившему знакомого, объявили приговор в Магаданской области Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

33-летний житель Сусумана выслушал приговор по делу об умышленном причинении вреда, повлекшем смерть человека.

20 ноября 2022 года мужчина, работавший вахтовиком на одном из предприятий Сусуманского района, вместе с 34-летним коллегой распивал алкоголь на улице Советской. Спустя несколько пропущенных рюмок они начали ссориться. Словесная перепалка переросла в настоящую бойню. Младший из мужчин ударил оппонента кулаком в лицо, а когда тот упал, начал избивать лежащего ногами.

- Смерть потерпевшего наступила от тупой сочетанной травмы головы и туловища, - уточнили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На виновного в гибели человека завели уголовное дело. Суд рассмотрел материалы и приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима.

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