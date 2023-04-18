Министр транспорта Хабаровского края ответила на вопросы жителей в прямом эфире Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

Глава регионального минтранса Ирина Горбачева ответила на вопросы жителей Хабаровского края в прямом эфире в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Основными темами на повестке стали речная навигация, ремонт дорог и организация дополнительных авиарейсов между районами края. Один из волнующих вопросов - когда возобновят разметку на дорогах региона?

- По этому вопросу проведена комиссия по безопасности дорожного движения. Есть официальное поручение Хабаровску, что до 1 июня разметка должна быть выполнена, так как это одно из самых главных направлений по организации безопасности дорожного движения, - сказала Ирина Горбачева.

Жители Южного микрорайона краевой столицы просили организовать дополнительные рейсы автобусов по маршруту «Южный - Мукомол». Особенно обеспокоены этим вопросом дачники.

- Как такового маршрута у нас сейчас нет, у нас есть дачный автобус №110. Сейчас решаются организационные моменты с перевозчиком. Машины выйдут на маршрут с 24 апреля. Я дам поручение проработать вопрос со всеми дачными организациями, потому что сейчас маршрут начинается с автовокзала, а не с химфармзавода. Проработаем, постараемся решить, - прокомментировала Ирина Анатольевна.

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