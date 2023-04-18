Новое оборудование для имитации ходьбы появилось в детском центре «Амурский» в Хабаровске

Система имитации ходьбы появилась в детском центре реабилитации Хабаровска Фото: минздрав Хабаровского края

В детский центр медицинской реабилитации «Амурский» приобрели новое оборудование. В учреждении появилась уникальная система роботизированной имитации ходьбы Locomat. Она обошлась в 41,4 миллиона рублей. С ее помощью дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата смогут развивать навыки ходьбы.

- Это уникальное оборудование, которого мало на Дальнем Востоке. На нем будут заниматься дети с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, включая ДЦП и патологии опорно-двигательного аппарата, а также ребята, перенесшие ортопедо-хирургическое лечение. Раньше пациентам приходилось лечиться в других регионах страны, - сказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Роботизированное оборудование помогает пациенту при ходьбе по беговой дорожке, корректируя нагрузку на конечности, меняя углы сгибания и разгибания в суставах, скорость движения, степень приземления на дорожку и другие параметры.

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