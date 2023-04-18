Протаранил три авто на встречке: водитель подшофе устроил массовую аварию в ЕАО

Четыре машины разбились из-за пьяного мужчины в Биробиджане Фото: УМВД России по ЕАО

Массовая авария произошла в Биробиджане 17 апреля. Примерно в 17:15 около дома №70 Е на Советской «Хонда Аккорд», ехавшая в сторону Широкой, вылетела на встречку. Иномарка сначала протаранила «ГАЗ Соболь», отчего ее отбросило на встречную «Тойоту Пробокс», а дальше - на «Хонду Фит».

Оказалось, что водитель «Аккорда» сел за руль пьяным. Несмотря на то, что иномарка из всех машин пострадала больше всего, ее владелец отделался испугом. А вот водитель «Хонды» и пассажир «Тойоты» получили травмы.

Автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратными за рулем. Вождение в пьяном виде может стать причиной более серьезных аварий и трагедий.

Два человека пострадали в аварии Фото: УМВД России по ЕАО

Напомним, 16 апреля в Хабаровском крае в жуткой автокатастрофе погибла женщина, мать двоих детей. Машину семьи выбросило с дороги, она несколько раз перевернулась и упала на крышу уже в кювете.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.