Михаил Дегтярев посетил производства Хабаровского края Фото: Вячеслав Реутов

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, посетил два современных производства ООО «Мастер Плит» и ООО «Завод Металлэнерго». Глава региона оценил мощности предприятий, их потенциал, пообщался с руководством и представителями трудовых коллективов.

Сотрудники ООО «Мастер Плит» задали губернатору волнующий их вопрос - планируется ли строительство жилья в южной части Хабаровска. Михаил Дегтярев рассказал о планах строительства новых многоквартирных домов, парков, скверов и школы на 110 мест в этом районе города.

При посещении «Завода Металлэнерго», который участвует в реконструкции БАМа, глава региона отметил эффективность предприятия. Несмотря на то, что компания работает всего 2,5 года, она демонстрирует серьезный рост, выполняя заказы Российских железных дорог. При общении с сотрудниками завода Михаил Дегтярев рассказал о том, как в регионе поддерживается престиж рабочих специальностей.

- Мы успешно работаем по нацпроекту «Профессионалитет». Но рабочих кадров требуется намного больше, чем у нас есть. Поэтому ожидаем приток трудовых ресурсов на постоянное место жительства из других регионов. Для этого скоро запускаем строительство арендного жилья, что позволит во многом снизить кадровый голод, - сказал Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, основная задача сейчас - заинтересовать молодежь в получении рабочих профессий.

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