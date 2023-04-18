Состояние пожарных гидрантов проверили в индустриальном районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники администрации Хабаровска вместе с представителями «Водоканала» провели проверку пожарных гидрантов в Индустриальном районе по улицам Космической и Королева. Мероприятия прошло в соответствии с графиком профилактических осмотров.

- Во время проверки было осмотрено 13 гидрантов. Обратили внимание на наличие табличек на фасадах домов, на которых указана информация о расстоянии до источника воды и направлении к нему. Все проверенные гидранты были в исправном состоянии и соответствовали требованиям, - сказала Валентина Матагулина, главный специалист отдела управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска.

Всего в городе установлено почти 2,5 тысячи гидрантов. Специалисты проводят проверки каждый месяц, что позволяет обеспечивать пожарную безопасность в краевой столице.

Напомним, накануне в Хабаровске прошла еще одна проверка, во время которой представители администрации предупреждали водителей о запрете парковаться на газонах. Нарушителей будут наказывать штрафами и привлекать к административной ответственности.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.