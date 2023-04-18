Комсомольская птицефабрика возобновила работу после эпидемии птичьего гриппа Фото: Евгения ГУСЕВА

В октябре 2022 года на птицефабрике в Комсомольске произошла вспышка птичьего гриппа. Предприятие закрыли на карантин, а все поголовье куриц было уничтожено. Только к концу декабря большая часть ограничений была снята. С того момента фабрика не производила яйца. И только спустя несколько месяцев она возобновляет полноценную работу.

За время простоя на птицефабрике занимались утилизацией куриных трупов, уборкой помещений и их дезинфекцией. Очистка помещений и кормов для птицы выполнялась в несколько этапов. На устранение всех последствий гриппа ушло больше полугода. Теперь же на предприятии снова появился молодняк – в марте в птичники поселили 85 тысяч цыплят, а в апреле еще почти 52 тысячи.

Напомним, в январе 2023 года на комсомольскую птицефабрику завели уголовное дело за нарушение ветеринарных правил, что привело к вспышке птичьего гриппа. В настоящий момент оно прекращено.

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