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НовостиОбщество18 апреля 2023 2:23

Комсомольская птицефабрика возобновила работу после эпидемии птичьего гриппа

Несколько месяцев предприятие находилось на карантине
Александра ЯВИЩЕНКО
Комсомольская птицефабрика возобновила работу после эпидемии птичьего гриппа

Комсомольская птицефабрика возобновила работу после эпидемии птичьего гриппа

Фото: Евгения ГУСЕВА

В октябре 2022 года на птицефабрике в Комсомольске произошла вспышка птичьего гриппа. Предприятие закрыли на карантин, а все поголовье куриц было уничтожено. Только к концу декабря большая часть ограничений была снята. С того момента фабрика не производила яйца. И только спустя несколько месяцев она возобновляет полноценную работу.

За время простоя на птицефабрике занимались утилизацией куриных трупов, уборкой помещений и их дезинфекцией. Очистка помещений и кормов для птицы выполнялась в несколько этапов. На устранение всех последствий гриппа ушло больше полугода. Теперь же на предприятии снова появился молодняк – в марте в птичники поселили 85 тысяч цыплят, а в апреле еще почти 52 тысячи.

Напомним, в январе 2023 года на комсомольскую птицефабрику завели уголовное дело за нарушение ветеринарных правил, что привело к вспышке птичьего гриппа. В настоящий момент оно прекращено.

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