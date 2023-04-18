Выставка архивных документов «Без срока давности» откроется в Хабаровске 19 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 апреля 2023 года в 12:00 в Хабаровске состоится торжественное открытие выставки «Без срока давности», приуроченное к Всероссийскому Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками во время Великой Отечественной войны. Экспозиция будет представлена на базе Хабаровского промышленно-экономического техникума, где базируется поисковый отряд «Вперед в прошлое».

Посетители выставки смогут увидеть архивные документы времен Великой отечественной войны. В них отображены трагические события прошлых лет.

- Выставка является передвижной и общедоступной – в дальнейшем она будет выставляться в общественных, образовательных и культурных учреждениях региона по предварительной записи, - рассказали организаторы мероприятия.

Отметим, что похожие экспозиции открыты во многих других регионах России. Во время работы над проектом специалисты нашли больше семи тысяч архивных документов, подтверждающих преступления, которые совершали нацисты.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.