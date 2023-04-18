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НовостиОбщество18 апреля 2023 3:05

Анна Тарасенко назначена на должность исполняющей обязанности зампреда правительства ЕАО

Ранее она занимала пост начальника департамента по организации проектной деятельности
Александра ЯВИЩЕНКО
Анна Тарасенко назначена на должность исполняющей обязанности зампреда правительства ЕАО

Анна Тарасенко назначена на должность исполняющей обязанности зампреда правительства ЕАО

Фото: Правительство ЕАО

Анна Алексеевна Тарасенко назначена на должность исполняющей обязанности заместителя председателя правительства ЕАО с 14 апреля 2023 года. Ее перевели с поста главы департамента по организации проектной деятельности, который она занимала с апреля 2021 года.

Анна Тарасенко родилась 26 января 1980 года. Свою карьеру она начала в 2023 году с должности бухгалтера КФХ «Надежда», после чего она работала в администрации Ленинского района, была помощником судьи в Облученском районе, занимала руководящие должности в правительстве области.

Напомним, 14 апреля в правительстве ЕАО произошло еще одно назначение. Юлия Александровна Сидорова получила должность первого заместителя начальника управления государственной службы и кадровой политики области.

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