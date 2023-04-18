Анна Тарасенко назначена на должность исполняющей обязанности зампреда правительства ЕАО
Фото: Правительство ЕАО
Анна Алексеевна Тарасенко назначена на должность исполняющей обязанности заместителя председателя правительства ЕАО с 14 апреля 2023 года. Ее перевели с поста главы департамента по организации проектной деятельности, который она занимала с апреля 2021 года.
Анна Тарасенко родилась 26 января 1980 года. Свою карьеру она начала в 2023 году с должности бухгалтера КФХ «Надежда», после чего она работала в администрации Ленинского района, была помощником судьи в Облученском районе, занимала руководящие должности в правительстве области.
Напомним, 14 апреля в правительстве ЕАО произошло еще одно назначение. Юлия Александровна Сидорова получила должность первого заместителя начальника управления государственной службы и кадровой политики области.
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