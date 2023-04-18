Новая техника пополнила автопарк лесной охраны Хабаровского края Фото: минлесхоз Хабаровского края

Автопарк краевой лесной охраны пополнили шесть автомобилей высокой проходимости «УАЗ». Новая техника позволит пожарным быстрее добираться до труднодоступных территорий. По две машины передадут Восточному лесному хозяйству и Дальневосточной базе авиационной охраны лесов. По одному автомобилю получат Аванское и Падалинское лесничества.

- На новой технике можно будет не только добираться к удаленным участкам, но и использовать ее для перевозки оборудования и инвентаря. В машинах установлена спутниковая навигация ГЛОНАСС, которая поможет ориентироваться на местности и строить маршруты. Очаги лесных пожаров мы сегодня также фиксируем через спутники, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Отметим, регион получил машины в рамках нацпроекта «Экология», который реализуется с 2019 года. За четыре года край получил 145 единиц техники и 312 единиц оборудования. Их общая стоимость составила 634 миллиона рублей.

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