Региональный этап чемпионата «Профессионалы» завершился в Хабаровском крае Фото: Хабаровский краевой институт развития образования

В Хабаровском крае проходил региональный этап чемпионата «Профессионалы», который был организован в рамках федерального проекта «Профессионалитет». 315 участников соревновались за звание лучших по 48 направлениям. За их достижениями следили 240 экспертов-наставников.

За победу боролись старшеклассники, студенты техникумов и колледжей Хабаровского края. Они показали свои знания и навыки по рабочим специальностям ведущих отраслей экономики региона. В соревнованиях по нескольким категориям участие принимали и иностранные студенты. В номинации «Инженерный дизайн САПР» дистанционно соревновались четыре участника из Китая, а в компетенции «Графический дизайн» - конкурсант и эксперт-наставник из Республики Беларусь.

Накануне были подведены итоги чемпионата. По каждому из 48 направлений были определены победители и призеры. Их наградили дипломами, медалями, сертификатами на стажировку или вакансию в организациях-партнерах мероприятия.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.