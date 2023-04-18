Передвижная выставка «О!каменелости. Дальневосточная экспедиция» открылась в Нанайском районе

Передвижная выставка открылась в Нанайском районе Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова организовал передвижную выставку под названием «О!каменелости. Дальневосточная экспедиция». Экспозиция будет доступна в Нанайском районе с 17 по 21 апреля. Ее экспонаты расскажут об открытиях и находках дальневосточных ученых-исследователей в области палеонтологии и геологии. Посетители смогут увидеть ископаемые останки организмов, обитавших на территории Приамурья.

- В 2022 году выставка уже побывала в северных районах края: Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Ванинском и Аяно-Майском. Наша цель - приобщить к науке и истории как можно больше жителей региона, доказать, что получение знаний - интересный и захватывающий процесс, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Кроме изучения экспонатов гостей ждут творческие задания, которые позволят участникам понять суть работы палеонтологов и геологов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.