Изменить условия содержания куриц заставили жителя Хабаровского края

Изменить условия содержания курицы заставили жителя Хабаровского края Фото: УФССП России по Хабаровскому краю

Приставы Хабаровского края заставили жителя Бикинского района изменить условия содержания куриц. Все дело в том, что мужчина мешал соседу и даже нарушал его права.

- Гражданин, занимающийся разведением домашней птицы, нарушил права своего соседа на благоприятную окружающую среду, построив на границе участков помещение для содержания своих куриц в непосредственной близости от жилого дома потерпевшего, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Птицы постоянно залетали «в гости» к соседу, портили урожай, а их отходы жизнедеятельности владелец не убирал. Запах мешал соседу, как и шум - от 50-то куриц и петухов. Устав жить в дискомфорте, он обратился в суд. Тот обязал птицевода содержать птицу минимум в четырех метрах от границы соседнего участка.

Исполнительный документ поступил приставам. Они сообщили об этом виновнику и предупредили его об ответственности. Тянуть мужчина не стал и устранил все нарушения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.