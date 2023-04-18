Изменить условия содержания куриц заставили жителя Хабаровского края

Изменить условия содержания курицы заставили жителя Хабаровского края Фото: УФССП России по Хабаровскому краю
Приставы Хабаровского края заставили жителя Бикинского района изменить условия содержания куриц. Все дело в том, что мужчина мешал соседу и даже нарушал его права.
- Гражданин, занимающийся разведением домашней птицы, нарушил права своего соседа на благоприятную окружающую среду, построив на границе участков помещение для содержания своих куриц в непосредственной близости от жилого дома потерпевшего, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.
Птицы постоянно залетали «в гости» к соседу, портили урожай, а их отходы жизнедеятельности владелец не убирал. Запах мешал соседу, как и шум - от 50-то куриц и петухов. Устав жить в дискомфорте, он обратился в суд. Тот обязал птицевода содержать птицу минимум в четырех метрах от границы соседнего участка.
Исполнительный документ поступил приставам. Они сообщили об этом виновнику и предупредили его об ответственности. Тянуть мужчина не стал и устранил все нарушения.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru