Полицейские задержали подельницу мошенников в Комсомольске-на-Амуре Фото: Алексей ФОКИН (фото)

78-летняя комсомольчанка обратилась в полицию после того, как с ней связались мошенники. Ей позвонила незнакомка и представилась дочерью. Пожилая женщина не смогла распознать обман и приняла звонившую за свою родственницу. Та сказала пенсионерке, что попала в аварию, и ей нужны деньги для решения проблем. Она сказала, что пришлет курьера, чтобы забрать наличные. Потерпевшая сделала все так, как сказала ей «дочь», передав приехавшей женщине миллион рублей. Позже выяснилось, что звонившая была совсем чужим человеком.

В ходе расследования полицейским удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя жительница Комсомольска. Она рассказала правоохранителям, что нашла работу курьером в интернете. С «начальством» она общалась через мессенджер. Ей называли адреса, где женщина должна была забирать деньги у пенсионеров. Подельнице аферистов платили пять процентов от суммы, которую она похищала.

- Жертвами мошенницы стали пять пожилых жительниц Комсомольска в возрасте от 75 до 81 года. Общий ущерб составил миллион 430 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские проверяют причастность задержанной к другим преступлениям. На нее завели уголовное дело. Подозреваемая может получить до пяти лет колонии.

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