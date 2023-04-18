Дожди накроют Хабаровский край 19 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровске 19 апреля немного испортится. Синоптики обещают в среду небольшой дождь. Юго-западный ветер достигнет скорости 6-11 метров в секунду. Температура не опустится ниже ноля: ночью будет от +3 до +5, а днем от +9 до +11 градусов.

В южной части Хабаровского края погода 19 апреля также будет дождливой. Ночью ожидается от +1 до +6, а днем от +9 до +14 градусов. Сила ветра достигнет 6-11 метров в секунду.

В центре региона в среду мокрый снег сменится дождем. Столбик термометра ночью покажет от -5 до +4, а днем от +7 до +14 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-11 метров в секунду.

На северных территориях Хабаровского края пройдет мокрый снег. Ночью температура опустится от -10 до ноля градусов, а днем потеплеет до +12. Скорость ветра составит 5-13 метров в секунду.

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