Система роботизированной имитации ходьбы появилась в Хабаровском крае Фото: Евгений Никонов

В Хабаровском крае теперь смогут получить лечение дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. Раньше для этого им приходилось покидать регион.

Недавно в детском центре медицинской реабилитации «Амурский» появилась система роботизированной имитации ходьбы Locomat. Устройство обошлось региону почти в 41,5 миллиона рублей.

- Роботизированные приспособления ведут ноги ребенка по беговой дорожке, позволяя во время ходьбы менять углы сгибания и разгибания в суставах, скорость движения, степень приземления и другие параметры, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Видимый положительный результат можно заметить у пациентов с некоторыми диагнозами уже спустя 10-15 занятий.

За прошлый год в центре появилось 72 единицы техники на 76 миллионов рублей.

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