МТС прокачала скорости интернета в зоосаде «Приамурский»

Фото: Зоосад «Приамурский»

Зоосад «Приамурский» - одно из самых популярных мест отдыха хабаровчан. Питомцы зоосада не имеют возможности проживать в дикой природе, но их содержание максимально приближено к естественным условиям. Здесь можно увидеть «коренных жителей» Дальнего Востока - амурского тигра, красного волка, дальневосточного леопарда, кабаргу, уссурийскую харзу, дальневосточного фазана и других млекопитающих и птиц.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование и обеспечила максимальное расширение емкости и устойчивости сигнала на территории зоосада. Новые скорости мобильного интернета стали доступны для более 100 тысяч посетителей, ежегодно приезжающих познакомиться с представителями дальневосточной природы. Теперь гости могут делать селфи с животными и тут же выкладывать их в соцсетях, искать интересную информацию об обитателях. А работники «Приамурского» могут оперативно рассказывать на интернет-ресурсах зоосада о жизни своих подопечных.