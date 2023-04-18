Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 5:05

МТС прокачала скорости интернета в зоосаде «Приамурский»

МТС к туристическому сезону установила дополнительное телеком-оборудование в рекреационной зоне Хабаровского края - зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева. В результате проведенных работ скорости мобильного интернета на территории парковой зоны выросли
Фото: Зоосад «Приамурский»

Фото: Зоосад «Приамурский»

Зоосад «Приамурский» - одно из самых популярных мест отдыха хабаровчан. Питомцы зоосада не имеют возможности проживать в дикой природе, но их содержание максимально приближено к естественным условиям. Здесь можно увидеть «коренных жителей» Дальнего Востока - амурского тигра, красного волка, дальневосточного леопарда, кабаргу, уссурийскую харзу, дальневосточного фазана и других млекопитающих и птиц.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование и обеспечила максимальное расширение емкости и устойчивости сигнала на территории зоосада. Новые скорости мобильного интернета стали доступны для более 100 тысяч посетителей, ежегодно приезжающих познакомиться с представителями дальневосточной природы. Теперь гости могут делать селфи с животными и тут же выкладывать их в соцсетях, искать интересную информацию об обитателях. А работники «Приамурского» могут оперативно рассказывать на интернет-ресурсах зоосада о жизни своих подопечных.