Качество питьевой воды ухудшится в Магадане и Соколе в мае 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мэрии Магадана прошло совещание, во время которого выступил Дамир Шакиров, глава «Водоканала». Он рассказал о состоянии сетей холодного водоснабжения и о том, какие меры принимаются в городе для обеспечения качества воды в период таяния снега на территории города. По его словам, состав воды полностью соответствует нормам, а лабораторные исследования подтверждают ее безопасность.

Несмотря на отсутствие проблем сейчас, специалисты уверены, что уже в мае качество питьевой воды ухудшится. Это произойдет в Магадане и поселке Сокол. Причиной станет начало паводкового сезона, который продлится по июль. Сотрудники «Водоканала» ожидают, что жидкость немного изменит цвет, а в ее составе увеличится уровень содержания железа.

Ситуация с предстоящим прохождением паводков оценивается как прогнозируемая. На предприятии готовы к паводкам и борьбе с их последствиями.

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