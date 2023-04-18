ДТП шестилетней давности закончили расследовать в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Биробиджанском районе закончили расследовать уголовное дело о ДТП, случившемся зимой 2017 года. Тогда мужчина 1954 года рождения отправился с другом на рыбалку. Расположившись на реке Урми, они ловили рыбу, не обошлось без спиртного. Утром следующего дня отправились домой.

За рулем Toyota Ipsum находился владелец автомобиля. По пути ему стало плохо, и он, пересев на пассажирское сиденье, уснул в салоне. У его приятеля прав не было, но он решил продолжить движение, хотя еще окончательно не протрезвел. Выехав на встречную полосу, он не справился с управлением и столкнулся с Toyota Platz. Ее водитель получил серьезные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

- Ранее уголовное дело уже рассматривалось в суде, где был установлен факт дачи фигурантами несоответствующих действительности показаний о виновнике аварии. В связи с чем дело было возвращено органам предварительного расследования, которыми повторно выяснялись все обстоятельства, из-за чего оно затянулось. В итоге установлены неоспоримые доказательства, которые не позволили виновнику ДТП избежать предусмотренной законом уголовной ответственности, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Сейчас мужчине предъявили обвинение не только за аварию в пьяном виде с пострадавшими, но и за угон. Свою вину он признал. С пострадавшим и приятелем он заключил мировое соглашение. В итоге потерпевшему мужчина заплатил 200 тысяч рублей, а другу - 10 тысяч рублей в качестве моральной и материальной компенсации.

Дело снова направили в суд для рассмотрения.

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