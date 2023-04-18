Дорогу вдоль сквера по улице Рокоссовского отремонтируют в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Жители краевой столицы обратились к главе города с просьбой организовать ремонт дороги вдоль сквера по улице Рокоссовского, который привели в порядок в 2022 году.

- Этот вопрос у меня под контролем. Сейчас специалисты готовят документацию, необходимую для проведения работ. Скоро управление дорог приступит к ремонту этого участка, - ответил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также жители ближайших домов попросили градоначальника решить вопрос с освещением. Мэр поручил ответственным службам обеспечить работу фонарей до начала лета.

Напомним, сквер был построен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Суровая зима не отразилась на его состоянии. Весь инвентарь и объекты благоустройства остались в порядке после затяжных морозов.

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