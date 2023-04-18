Жители Хабаровского края выйдут на Всероссийский субботник 22 апреля Фото: Наталья Пчелина

22 апреля в Хабаровском крае стартует Всероссийский субботник, который продлится до 20 мая. Несмотря на то, что до начала масштабной уборки осталось еще несколько дней, жители некоторых населенных пунктов уже вышли на улицы с вениками и мешками для мусора. Субботник стартовал в поселке Переяславка района имени Лазо. Активистам с вывозом мусора помогает регоператор.

- Мы стараемся поддержать местных жителей в зоне деятельности регионального оператора. Прошлой осенью наши специалисты и сами выходили на уборку, и технику по запросу мы старались предоставить. В этом году спецтранспорт также активно примет участие в большинстве масштабных субботников как в Хабаровске, так и в районе имени Лазо, - сказал Валерий Дунисов, глава ООО «Хабавтотранс ДВ».

Ожидается, что 22 апреля на уборку улиц выйдут около 100 тысяч жителей региона. В планах - убрать скверы, парки, дворы, территории возле памятников и обелисков, высадить цветы и саженцы.

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