Граффити в честь Дня Победы нарисовали в Хабаровске Фото: ТОГУ

Еще одно граффити появилось в Хабаровске. В преддверии 78-летия Великой Победы его нарисовал Алексей Климов, студент первого курса магистратуры факультета искусств, рекламы и дизайна ТОГУ.

На рисунке изображен герой известного советского фильма «В бой идут одни старики».

- Портрет советского актера Леонида Быкова в роли Маэстро из фильма является не только произведением, выполняющим художественную задачу, он сочетает в себе функции патриотического плаката и служит напоминанием о людях, которые создавали историю России, чтили ее традиции и развивали культуру, - сказала Ольга Павленкович, декан факультета.

Алексей Климов получает профессию по направлению «Академическая живопись».

Напомним, в Хабаровске наградили авторов лучших дизайн-проектов модельных библиотек. Победителей определили по итогам регионального конкурса.

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