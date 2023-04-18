Компания ограбила мужчину в Индустриальном районе Хабаровска Фото: Управление Росгвардии Хабаровского края

В Хабаровске сотрудники СОБР задержали компанию грабителей. Ночью в Индустриальном районе они напали на мужчину и сняли с него все украшения. Ущерб превысил миллион рублей.

Нападение произошло около подъезда дома, где жил пострадавший. Его избили, а после обокрали.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности мужчин, а офицеры СОБР Росгвардии их задержали. Мужчинам 31 и 34 года. Один из подельников ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Во время личного досмотра полицейские изъяли у одного из фигурантов часть похищенных ювелирных изделий, - рассказали в Управлении Росгвардии Хабаровского края.

Мужчин поместили в изолятор временного содержания. Там они пробудут, пока суд не определит для них меру пресечения.

Напомним, в Хабаровском крае задержали подельницу мошенников.

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