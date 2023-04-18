Надеялся, что не заметит: грузчик стащил две пачки денег у работодателя в Хабаровске

Мужчина украл у начальницы 700 тысяч рублей в Хабаровске
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
27-летний мужчина работал грузчиком в одном из магазинов Хабаровска. Он знал, что начальница хранит деньги на рабочем месте в сумке, запертой в ящике стола. В январе 2023 года работник дождался, пока владелица торговой точки уедет по делам. Он открутил отверткой ящик с наличкой, вскрыл его и забрал из сумки две пачки денег. Остальное он спрятал обратно, пытаясь скрыть следы своего преступления.
Хабаровчанин дождался конца смены и ушел домой. На следующий день он не пришел на работу и перестал отвечать на звонки. Позже работодательница заметила пропажу денег и написала заявление в полицию. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.
- Во время следствия было установлено, что к краже причастен грузчик. Подозреваемого задержали во Владивостоке. У него нашли иностранную валюту эквивалентную 470 тысячам рублей и еще 30 тысяч наличными. Также у него нашли дорогой мобильный телефон и наушники. Часть денег мужчина успел потратить на развлечения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Оказалось, что задержанный раньше уже привлекался к ответственности за подделку документов. Теперь на него завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Мужчину взяли под стражу до вынесения приговора.
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