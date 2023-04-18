Специальные автобусы пойдут на кладбище Комсомольска-на-Амуре в Родительский день Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре 25 апреля запустят два специальных маршрута. В Родительский день автобусы будут ходить на городское кладбище.

По информации администрации города, маршруты будут следующими:

- № 101У «площадь Кирова – кладбище – площадь Кирова». Телефон диспетчерской службы перевозчика: 8 (909) 888-06-29;

- № 101Д «Улица Уральская – кладбище – улица Уральская». Телефон перевозчика: 8 (924) 101-06-84.

Общественный транспорт будет ездить 10 часов: с 8:00 до 18:00 с интервалом до получаса. Последний рейс от улицы Уралова и площади Кирова отправится в 17:00, от кладбища – в 18:00. Стоимость поездки - 50 рублей.

Напомним, в автопарке лесной охраны Хабаровского края появилась новая техника. Ее закупили по национальному проекту. Теперь в гаражах стоят шесть новеньких автомобилей «УАЗ».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.