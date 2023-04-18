Сотни хабаровчан останутся без горячей воды с конца апреля Фото: Администрация Хабаровска

«Дальневосточная генерирующая компания» («ДГК») отремонтирует три участка теплотрассы в Хабаровске летом 2023 года. Работы начнутся уже в конце апреля. В связи с этим многие жители краевой столицы временно останутся без горячей воды. Кроме этого, на дорогах города, в местах проведения работ, временно будут ограничивать движение транспорта.

В конце апреля рабочие приступят к восстановлению теплотрассы на пересечении улиц Серышева и Джамбула. Планируется, что ремонт займет пару дней, и его удастся завершить за выходные. В эти дни временно не будет ходить трамвай №5.

С начала июня и до конца сентября будет проводиться ремонт на участке по Ким Ю Чена от дома №79 до пересечения с Нагишкина. Работы разделят на четыре этапа:

- в границах Дикопольцева и Московской;

- от Московской до Некрасова;

- от Некрасова до середины дома №79 по Ким Ю Чена;

- от Нагишкина до Дикопольцева.

Замена тепломагистрали №18 под улицей Гамарника будет проходить в два этапа. Первый затронет дома от пересечения Слободской до дома №68 по Гамарника. На последнем этапе будет отремонтирован участок от Гамарника №68 до Павловича.

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