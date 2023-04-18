Несколько миллионов похитил у приморца житель Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

Почти три миллиона потерял житель Артема, поверивший 46-летнему опытному аферисту из Хабаровска. Тот представился предпринимателем в сфере автобизнеса, хотя ничего общего с этим он не имел. Мошенник предложил мужчине помочь купить и доставить из-за границы автомобиль по низкой цене.

Скидки любят многие, и приморец согласился, поверив новому знакомому. В течение трех месяцев под различными предлогами он отдавал ему свои накопления. А когда приятель перестал выходить на связь, мужчина понял, что его обманули.

- Стражи правопорядка задержали вымышленного бизнесмена, а следователи возбудили в отношении скрывавшегося за его маской человека уголовное дело о мошенничестве. Теперь завершения расследования фигурант дожидается в следственном изоляторе, - рассказали в МВД России.

В полиции рассказали, что мужчины познакомились во Владивостоке. Хабаровчанин снова стал фигурантом уголовного дела. Оперативники выясняют, пострадал ли от его махинаций кто-нибудь еще.

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