Сергей Кравчук поручил утеплить кабинеты в хабаровской школе №49 Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, встретился с педагогическим составом общеобразовательных учреждений Индустриального района. Во время собрания руководство школы №48 обратилось к градоначальнику с просьбой повлиять на подготовку учреждения к отопительному сезону.

Учебное заведение частично готово к зиме. Здесь уже отремонтировали систему теплоснабжения, установили новые окна. Остается решить проблему с утеплением межпанельных швов. Из-за потери герметичности в кабинетах школы сильно падает температура во время холодов.

- Школа включена в план по ремонту в 2023 году. Учреждение уже обследовали. К началу отопительного сезона все швы будут загерметизированы. Также до 1 сентября все школы и детсады должны быть готовы принять учеников и воспитанников, - сказал Сергей Кравчук.

Кроме прочих вопросов, участники встречи обсудили состояние скверов, парков и автобусных остановок.

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