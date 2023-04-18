Сергей Кравчук поручил утеплить кабинеты в хабаровской школе №49
Фото: Администрация Хабаровска
Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, встретился с педагогическим составом общеобразовательных учреждений Индустриального района. Во время собрания руководство школы №48 обратилось к градоначальнику с просьбой повлиять на подготовку учреждения к отопительному сезону.
Учебное заведение частично готово к зиме. Здесь уже отремонтировали систему теплоснабжения, установили новые окна. Остается решить проблему с утеплением межпанельных швов. Из-за потери герметичности в кабинетах школы сильно падает температура во время холодов.
- Школа включена в план по ремонту в 2023 году. Учреждение уже обследовали. К началу отопительного сезона все швы будут загерметизированы. Также до 1 сентября все школы и детсады должны быть готовы принять учеников и воспитанников, - сказал Сергей Кравчук.
Кроме прочих вопросов, участники встречи обсудили состояние скверов, парков и автобусных остановок.
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