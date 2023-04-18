Санитарную уборку улиц провели сотрудники администрации Хабаровска Фото: администрация Хабаровска
В Хабаровске во всех районах прошла уборка общественных мест. Парки, скверы и улицы в порядок приводили сотрудники администрации города. Специалисты комитета по управлению Индустриальным районом убирались на восьми улицах, в числе которых Шеронова, Слободская, Индустриальная, Рокоссовского, Ворошилова, Суворова, Богачева и переулок Алданский. А на ограждениях рядом с краевым дворцом хоккея с мячом убрали надписи.
- Очистка города от мусора - одна из важных задач сегодня. После зимы мы приводим в порядок общественные территории. Во время двухмесячника по санитарной очистке наши специалисты проделывают большой объем работы. Призываю жителей города не оставаться в стороне и помочь в уборке места, в котором мы живем, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Двухмесячник проводится с 1 апреля. Во время него город приводят в порядок - убирают общественные территории, дворы домов и компаний. Также важно найти и ликвидировать незаконные свалки. Кроме того, участники уборки высаживают саженцы деревьев. В этот период субботники запланированы на 22 апреля и 20 мая. К ним могут присоединиться все желающие.
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