Новых аттракционов не будет в городском парке Биробиджана Фото: Максим Семенов

В Биробиджане благоустраивают городской парк. На днях сюда заехал Максим Семенов, мэр города, и проверил, как идут работы. С Ренатой Яковлевой, подрядчиком и ландшафтным дизайнером, он обсудил, что еще нужно сделать, чтобы парк заработал в этом году.

- Территорию перед сценой заасфальтируют. Саму сцену отремонтируют, чтобы здесь можно было проводить развлекательные мероприятия для горожан, - рассказал мэр города.

Детская площадка расположится рядом с мангальной зоной. На смотровой установят камеральную сцену со скамейками. Параллельно вдоль карьера укладывают габион и чистят подлесок.

В этом году в прежнем режиме заработает пляж. Перед началом купального сезона специалисты проверят карьер. На месте установят киоски, где отдыхающие смогут купить мороженое и холодные напитки.

Аттракционы будут работать почти все, но новых не ожидается. Этот вопрос планируют перенести на следующий год. Старые карусели предприниматели должны обновить.

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