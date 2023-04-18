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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 8:17

Нашел номер на лобовом: колымчанин потребовал от девушки деньги на ремонт чужого авто

За ремонт автомобиля мошеннику заплатила жительница Магаданской области
Василина ВАСИЛЬЕВА
За ремонт автомобиля мошеннику заплатила жительница Магаданской области

За ремонт автомобиля мошеннику заплатила жительница Магаданской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подозреваемого в мошенничестве задержали в Магаданской области. В полицию обратилась 29-летняя жительница Уптара. Во дворе дома она наехала на припаркованную «Хонду». Честная девушка оставила под стеклоочистителем записку со своим контактом, чтобы возместить владельцу ущерб.

- После этого автоледи позвонил неизвестный, который представился хозяином автомобиля и убедил перевести ему на банковскую карту свыше семи тысяч рублей на ремонт, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Девушка перевела деньги, а потом ей с такой же просьбой позвонил настоящий хозяин машины.

Обманщика поймали. Им оказался 34-летний мужчина с судимостью за плечами. Аварию он заметил из окна своей квартиры. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит два года колонии.

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