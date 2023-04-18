Нашел номер на лобовом: колымчанин потребовал от девушки деньги на ремонт чужого авто

За ремонт автомобиля мошеннику заплатила жительница Магаданской области
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Подозреваемого в мошенничестве задержали в Магаданской области. В полицию обратилась 29-летняя жительница Уптара. Во дворе дома она наехала на припаркованную «Хонду». Честная девушка оставила под стеклоочистителем записку со своим контактом, чтобы возместить владельцу ущерб.
- После этого автоледи позвонил неизвестный, который представился хозяином автомобиля и убедил перевести ему на банковскую карту свыше семи тысяч рублей на ремонт, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.
Девушка перевела деньги, а потом ей с такой же просьбой позвонил настоящий хозяин машины.
Обманщика поймали. Им оказался 34-летний мужчина с судимостью за плечами. Аварию он заметил из окна своей квартиры. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит два года колонии.
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