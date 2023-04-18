Мужчина оказался в больнице после ДТП в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре утром 18 апреля произошла авария. Около 7:51 в районе дома №39 по улице Пионерской столкнулись две легковушки. Водитель одной из них оказался в больнице.

57-летний мужчина за рулем Toyota Corolla решил не пропускать 28-летню женщину на Nissan Dualis. Это случилось на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. В итоге машины столкнулись, мужчина получил травмы. Его пришлось госпитализировать. В Госавтоинспекции уточнили, что машину он водит 21 год.

- Уважаемые водители! Знак 2.4 и пункт 13.9 ПДД обязывают вас уступить транспортным средствам, которые движутся по главной дороге, - напомнили в пресс-службе ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Также инспекторы отметили, что в любом случае нужно снижать скорость, подъезжая к перекрестку.

Напомним, в ЕАО закончили расследование ДТП шестилетней давности. Дело отправляли на дорасследование несколько раз.

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