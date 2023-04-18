За пропаганду экстремистской символики оштрафовали жителей ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое жителей Смидовичского района заплатили штраф за пропаганду экстремистской символики. Проверку организовала прокуратура.

- Двое жителей поселка Смидович с помощью мобильного телефона разместили на своих страницах в социальной сети изображения с символикой экстремистского движения, признанного таковым 17 августа 2020 года, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

В итоге прокурор внес два представления о заведении административного дела. Каждого из мужчин суд признал виновным и оштрафовал.

Напомним, в селе Еврейской автономной области медикам платят заниженные федеральные надбавки. От безысходности врачи станции скорой помощи обратились в СМИ, а оттуда о случившемся узнали сотрудники прокуратуры. Надзорный орган начал проверку и обнаружил некоторые нарушения. Сейчас их устраняют, а специалисты контролируют этот вопрос.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.