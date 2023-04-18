Женщина пострадала в аварии в Магадане Фото: ГИБДД Магадана

В Магадане утром 18 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие. Напротив дома №12 по улице Кожзаводской столкнулись УАЗ и Nissan Wingroad. Не обошлось без пострадавших.

За рулем иномарки ехала 32-летняя женщина, она и получила травмы.

- На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции, применив медицинскую укладку, своевременно оказали пострадавшей первую помощь, - рассказали в ГИБДД Магадана.

Позже бригада скорой отвезла автоледи в областную больницу.

Отечественным автомобилем управлял 40-летний мужчина. О том, что стало причиной аварии, не сообщается. Сейчас полицейские выясняют все подробности случившегося.

Напомним, другая авария с пострадавшим произошла в городе Юности. Мужчина на перекрестке не пропустил женщину и сам же получил серьезные травмы. Его отправили в больницу. Инспекторы рассказали, что 57-летний водитель имеет внушительный стаж. Он находится за рулем уже 21 год.

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