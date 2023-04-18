Директор золотодобывающей компании выслушает приговор за взятку в Магадане Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магадане утвердили обвинительное заключение по делу о взятке. Напомним, 49-летний директор золотодобывающей компании пытался подкупить участкового.

Предприятие работало в поселке Оротукан Ягоднинского района. Прямо в здании компании 25 мая прошлого года руководитель передал через посредника полицейскому папку. Там, помимо документов, лежали 50 тысяч рублей купюрами по пять тысяч. За это участковый должен был закрыть глаза на незаконную разработку и добычу промышленного золота.

- Сотрудник полиции незамедлительно уведомил в порядке, установленном антикоррупционным законодательством, о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Деньги изъяли оперативники. Во время следствия имущество мужчины арестовали. Сейчас расследование окончено, дело передали в суд.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.