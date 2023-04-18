Более 600 предпринимателей получат бесплатные услуги в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается работа по поддержке местных предпринимателей. Бесплатные услуги им оказывают в центре «Мой бизнес». В этом году планируется обслужить 600 человек, первые обращения уже рассмотрели специалисты. В перечне услуг центра большая часть направлена на продвижение бизнеса и выход на новые рынки.

- Если в прошлом году от бизнеса мы получили 548 заявок по 10 направлениям, то в этом году квоту увеличили до 630 мест, а также расширили перечень услуг. Наши исполнители уже начали изготавливать сайты, брендбуки, снимать фото и видео, размещать рекламу на билбордах и цифровых экранах. Поэтому уже в скором времени ждем от наших предпринимателей первых результатов и отзывов о полученных услугах, - рассказала Екатерина Чабан, директор центра «Мой бизнес».

Некоторые предприниматели обратились в центр повторно. Например, владелица кафе для вегетарианцев. Ольга получает помощь уже в третий раз. В прошлом году ей помогли получить сертификаты на продукцию, и после этого она как раз и смогла открыть свое заведение. В этот раз ей помогают создать красивые фото для меню. Ольга рассказала, что впервые обратилась сюда в 2021 году, и с тех пор делает это ежегодно. В этот раз точно знала, в чем ей нужна помощь. Быстро выбрала фотографа, и съемка уже началась.

Всего в центре ведется работа по 12 направлениям.

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