Первое кардиокресло появилось в Хабаровском крае Фото: минздрав Хабаровского края

В Клинико-диагностическом центре в Хабаровске установили кардиокресло. Это первый такой аппарат в регионе. Его стоимость – 140 тысяч рублей, и им может воспользоваться любой желающий. Место прикрепления здесь значения не имеет.

- С помощью исследования можно обнаружить подозрения на социально значимые болезни: сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Хабаровского края.

Чтобы воспользоваться креслом, нужно указать номер телефона, рост, вес и пол. Полученную информацию обработает искусственный интеллект и отправит ее результаты на телефон пациента.

Первые две сотни хабаровчан уже опробовали работу современного аппарата на фестивале здорового образа жизни. Было проведено больше 200 исследований, 56 человек получили рекомендацию посетить врача.

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