Первые одуванчики появились в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевую столицу пришла весна. Первые цветы нашли в городе жители Хабаровска. В Южном микрорайоне они заметили одуванчик. Яркий, как солнце, цветок виднелся среди зеленой травы.

Фотографию весеннего цветка в редакцию прислала местная жительница. К слову, сейчас как раз самое время для их появления. Специалисты говорят, что, чаще всего, одуванчики начинают цвести в 20-х числах апреля или даже в начале мая. Если позволяет погода, то встретить маленькое солнце можно и в конце марта.

В прошлом году весенние цветы появились гораздо позже - лишь в десятых числах мая. И хоть одуванчик считается сорняком, он значительно поднимает настроение своим внешним видом после серой холодной зимы.

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