Молодой парень сбил старушку в Магадане Фото: ГИБДД Магадана

Вечером 18 апреля в Магадане сбили пожилую женщину. 63-летняя старушка шла по пешеходному переходу на проспекте Ленина на зеленый свет, когда на нее наехала иномарка. За рулем Toyota Chaser находился 18-летний парень.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение, - рассказали в ГИБДД Магадана.

О состоянии женщины ничего не известно. Сейчас инспекторы начали проверку, им предстоит выяснить все подробности ДТП.

В тот же день утром в аварии в Магадане пострадала женщина. На Кожзаводской улице столкнулись иномарка и УАЗ. 32-летняя автоледи, ехавшая за рулем Nissan Wingroad получила травмы. Первую помощь ей оказали инспекторы ГИБДД, а потом приехали медики и увезли ее в областную больницу.

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