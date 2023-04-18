Пожар на станции скорой в Биробиджане произошел из-за гироскутера Фото: МЧС ЕАО

Специалисты Госпожнадзора выяснили, из-за чего загорелась станция скорой помощи в Биробиджане. Напомним, огонь вспыхнул здесь 14 апреля. На место выезжали 20 специалистов. Сегодня стала известна наиболее вероятная причина.

- Госпожнадзор установил наиболее вероятную причину резонансного пожара на станции скорой помощи в Биробиджане: работник организации оставил без присмотра включенным в сеть гироскутер, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Виновника пообещали привлечь к административной ответственности. Также в МЧС уточнили, что с места пожара в тот день огнеборцы эвакуировали 56 кислородных баллонов, рискуя своей жизнью. К счастью, тогда никто не пострадал: ни люди, ни техника станции скорой помощи.

Спустя несколько часов огонь удалось потушить. Поврежденные боксы поставят на плановый ремонт.

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