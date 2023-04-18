Заброшенное здание загорелось в Хабаровске Фото: скриншот

Жители Хабаровска заметили пожар недалеко от автобусной остановки «Проспект» по улице Сеченова. Оказалось, что горело заброшенное деревянное здание, находившееся рядом.

На момент возгорания в доме никого не было. О пожаре стало известно в 18:16. На место выехали восемь человек личного состава и две автоцистерны. В 18:42 удалось локализовать пожар, а спустя 19 минут – полностью потушить. Огонь охватил 60 квадратных метров.

- Сейчас специалисты ведут проливку, разбирают здание, проверяют, чтобы не было скрытых очагов и угроз повторного возгорания, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Индустриальном районе Хабаровска проверили состояние пожарных гидрантов. Итог работы оказался положительным: специалисты не нашли нарушений.

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