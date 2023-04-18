Размер будущей пенсии узнали жители Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Жителям Хабаровского края и ЕАО вручили проактивные уведомления. Благодаря этим документам они смогли узнать размер своей будущей пенсии. Всего их получили 8 242 мужчин после 45 лет и женщин после 40.

- В уведомлении Социального фонда содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям. В сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются, - рассказали в Социальном фонде Хабаровского края и ЕАО.

Благодаря таким уведомлениям можно проверить работодателя на честность: узнать, все ли сведения он передает, да и в целом оценить свои пенсионные права. За все время, что работает такая рассылка, размер выплат узнали около 32 миллионов россиян.

Уведомление приходит на портале Госуслуг. Те, у кого нет личного кабинета, могут узнать информацию в клиентских службах Социального фонда.

Проактивное информирование поступает раз в три года и начинается, когда мужчинам исполняется 45 лет, а женщинам – 40.

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